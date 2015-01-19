В Харькове неизвестные застрелили адвоката - источник

В Харькове неизвестные застрелили адвоката Александра Грузкова.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, убийство произошло сегодня, 19 января, около 19:40.

По сведениям источника, мужчина припарковал автомобиль и возвращался к подъезду дома по улице Чичибабина, 1, где проживал. У подъезда в него выстрелили несколько раз. По предварительной информации, мужчина получил 3-4 огнестрельных ранения, в результате которых скончался на месте.

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«Очень похоже на заказное убийство», - отметил собеседник агентства, отметив, что Грузков также в последнее время занимался бизнесом.

Сейчас на месте убийства работают правоохранители. Подробности выясняются.