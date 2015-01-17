Миссия ОБСЕ попала под обстрел в Чермалыке

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, передает "Апостроф".

Читайте такжеОБСЕ зафиксировала передвижение военной техники боевиков"Село расположено в западной части реки Кальмиус, восточная часть которой – под контролем самопровозглашенной "ДНР". После встречи с рабочими миссия переместилась на соседний холм, на расстояние приблизительно 200 м от насоса. Через два часа на территории прозвучали три выстрела, совершенные неизвестным человеком: один выстрел попал в грузовик рабочих, два других пролетели в пяти метрах от транспортных средств миссии",‒ говорится в сообщении.

В ОБСЕ считают, что выстрелы были сделаны с восточного направления.