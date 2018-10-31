На Тернопольщине умер сын известной певицы
17:46, 31 октября 2018Общество
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Похоронили Виктора Фалиона сегодня, 31 октября, в селе Пятничаны.
Фалиона похоронили 31 октября / фото facebook.com/katerina.kiy
В Тернопольской области умер Виктор Фалион, сын певицы Натальи Фалион, участницы коллектива "Лисапетный батальон".
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Трагическое событие произошло 29 октября. Он вместе со своей мамой работал в "Лисапетном батальоне".
"Светлая и вечная память тебе, Виктор!.. Большое горе пришло в семью Натальи Ивановны. Умер ее сын Виктор, молодой, талантливый", - написала на своей странице в Facebook Екатерина Кий.
Как сообщал УНИАН, 31 октября умер известный украинский театральный режиссер Эдуард Митницкий, основатель и художественный руководитель столичного Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
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