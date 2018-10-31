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На Тернопольщине умер сын известной певицы

17:46, 31 октября 2018
Общество
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Фалиона похоронили 31 октября / фото facebook.com/katerina.kiy

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Трагическое событие произошло 29 октября. Он вместе со своей мамой работал в "Лисапетном батальоне".

"Светлая и вечная память тебе, Виктор!.. Большое горе пришло в семью Натальи Ивановны. Умер ее сын Виктор, молодой, талантливый", - написала на своей странице в Facebook Екатерина Кий.

Как сообщал УНИАН, 31 октября умер известный украинский театральный режиссер Эдуард Митницкий, основатель и художественный руководитель столичного Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

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Теги: #смерть