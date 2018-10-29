Алла Пугачева без макияжа произвела фурор в сети (фото)

Пользователи сети отметили, что мать и дочь обладают просто поразительным сходством, когда не наносят косметику.

Российская певица Кристина Орбакайте опубликовала совместное фото со своей матерью, певицей Аллой Пугачевой. Обе артистки позируют без макияжа. Снимок Орбакайте опубликовала на своей странице в Instagram. "Выходной с мамой", - подписала снимок Орбакайте. Читайте также"Лицо, как шарик": фото Ани Лорак с российского шоу раскритиковали в Instagram Пользователи сети отметили, что мать и дочь обладают просто поразительным сходством, когда не наносят косметику. Фотография певиц произвела фурор в сети: более 250 тысяч человек лайкнули фото. Как сообщал УНИАН, Алла Пугачева отреагировала на смерть Николая Караченцова.

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