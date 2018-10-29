Алла Пугачева без макияжа произвела фурор в сети (фото)
08:38, 29 октября 2018Общество
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Пользователи сети отметили, что мать и дочь обладают просто поразительным сходством, когда не наносят косметику.
Фотография певиц произвела фурор в сети: более 250 тысяч человек лайкнули фото / Instagram Кристина Орбакайте
Российская певица Кристина Орбакайте опубликовала совместное фото со своей матерью, певицей Аллой Пугачевой. Обе артистки позируют без макияжа.
Снимок Орбакайте опубликовала на своей странице в Instagram.
"Выходной с мамой", - подписала снимок Орбакайте.
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Пользователи сети отметили, что мать и дочь обладают просто поразительным сходством, когда не наносят косметику.
Фотография певиц произвела фурор в сети: более 250 тысяч человек лайкнули фото.
Как сообщал УНИАН, Алла Пугачева отреагировала на смерть Николая Караченцова.
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