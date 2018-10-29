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Алла Пугачева без макияжа произвела фурор в сети (фото)

08:38, 29 октября 2018
Общество
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Фотография певиц произвела фурор в сети: более 250 тысяч человек лайкнули фото / Instagram Кристина Орбакайте

Российская певица Кристина Орбакайте опубликовала совместное фото со своей матерью, певицей Аллой Пугачевой. Обе артистки позируют без макияжа.

Снимок Орбакайте опубликовала на своей странице в Instagram.

"Выходной с мамой", -  подписала снимок Орбакайте.

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Пользователи сети отметили, что мать и дочь обладают просто поразительным сходством, когда не наносят косметику.

Фотография певиц произвела фурор в сети: более 250 тысяч человек лайкнули фото.

Как сообщал УНИАН, Алла Пугачева отреагировала на смерть Николая Караченцова.

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Теги: #Пугачева#Орбакайте