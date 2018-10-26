По результатам прошлого учебного года 85% выпускников из 14 интернатов, где работала программа, вступили в вузы.

В Украине стартовал новый этап Программы развития молодежи, которая помогает социально незащищенным молодым людям получить доступ к образованию и профессии. В рамках проекта, который с 2015 года реализуют компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина» и Общественный союз «Освіторія», учеников 10-11 классов готовят к внешнему независимому оцениванию и поступлению в высшие учебные заведения. В 2018-2019 учебном году в проекте принимает участие 1200 учащихся из 15 школ-интернатов в 9 областях Украины.

Организаторы отобрали образовательные учреждения, где обучается наиболее уязвимая и наименее защищенная молодежь. Среди них – социально-реабилитационный центр в Донецкой области, два санаторные учебные заведения в Николаевской и Ровенской областях, специальный интернат для детей с пониженным зрением в Винницкой области. 24 октября в помещении общеобразовательной школы-интерната І-ІІІ степеней в Николаеве состоялось торжественное открытие нового этапа программы. Для выпускников школы организаторы провели мотивационный тренинг и презентовали онлайн платформу #YouthEmpowered Digital Hub, которая содержит много тренингов для развития деловых и жизненных навыков, предоставляет возможность участникам познакомиться с успешными деловыми людьми и выбрать себе наставников на пути к успеху.

Образовательные учреждения, участвующие в проекте, обеспечены компьютерными классами, где можно проходить онлайн обучение. Для того, чтобы еще больше мотивировать выпускников принимать участие в вебинарах и онлайн-курсах, в этом году обучение геймифицируют.

По результатам прошлого учебного года 85% выпускников из 14 интернатов, где работала программа, вступили в вузы, а профориентация по тесту «Magellano университет» помогла 65% учащихся выбрать профессию по призванию. По словам председателя Общественного союза «Освіторія» Зои Литвин, результаты прошлого учебного года красноречиво свидетельствуют о сильном желании учиться, которое имеют дети в интернатах. «Зачастую им не хватает не крутых подарков или сладостей, а доступа к качественному образованию и веры в собственные силы. Именно этот подход исповедуется нашим проектом», - отметила она.

«Я мечтаю, чтобы молодежь не уезжала на поиски работы в другие страны, а могла найти работу здесь. Главное для молодежи – получить качественное образование. А вместе с «Кока-Кола» и «Освіторией» мы сможем помочь нашим выпускникам поступить в высшие учебные заведения», сказал исполняющий обязанности директора образовательного учреждения Валерий Николаевич Лысенко.

По словам Директора по связям с общественностью компании «Кока-Кола Бевериджиз Украина» Андрея Бублика, расширение Приложения развития молодежи будет продолжаться и впредь: «Кока-Кола Бевериджиз Украина взяла на себя обязательства к 2020 году обеспечить лучшее будущее 25-ти тысячам молодых украинцев. Именно поэтому, в этом году мы запускаем онлайн ресурс #YouthEmpowered Digital Hub, который содержит бесплатные курсы для развития деловых и жизненных навыков и поможет молодым людям получить необходимые знания и найти работу своей мечты», сообщил он.