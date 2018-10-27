Переход на зимнее время в Украине: как пережить

УНИАН расскажет, как быстрее адаптироваться к переходу на зимнее время.

В последнее воскресенье октября 2018 года в Украине традиционно состоится переход на зимнее время.

В ночь с 27 на 28 октября, в 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Однако осенью, когда люди и так страдают от нехватки витаминов и перестраиваются к холоду, перевод часов может негативно повлиять на организм.

Особенно это касается людей, у которых есть болезни сердечно-сосудистой системы и склонность к депрессии. По словам ученых, на адаптацию организма к переходу на зимнее время требуется, как минимум, неделя.

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Как пережить переход на зимнее время

Если вы склонны к депрессии, постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в своей жизни в этот период.

Дайте организму отдохнуть, не перегружайте себя делами. Постарайтесь избегать физических и эмоциональных нагрузок.

Это хорошее время, чтобы устроить разгрузку организма. Избегайте жирного, сладкого и алкоголя. Ешьте побольше овощей и фруктов, богатых витамином С. Он укрепит иммунную систему и защитит от нервного переутомления

За неделю до перевода часов на зимнее время ежедневно ложитесь спать на 15 мин. раньше, чем обычно - это поможет быстрее адаптироваться.

Больше времени в этот период проводите на свежем воздухе - хотя бы полчаса прогулки в день.

Минимум за час до сна рекомендуется откажитесь от использования гаджетов.

Также в этот период рекомендуется избегать дневного сна и не пить кофе во второй половине дня.