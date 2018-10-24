Жуткое ДТП в Харькове: сторонник Зайцевой устроил в сети травлю журналистке (фото)

Адвокат Зайцевой лайкнул пост сторонника фигурантки кровавого ДТП в Харькове.

Сторонник Елены Зайцевой, обвиняемой в жутком ДТП в Харькове с шестью жертвами, устроил в сети травлю журналистке Татьяне Доцяк.

Соответствующие скриншоты Доцяк опубликовала в Facebook. По ее словам, сторонник фигурантки аварии Александр Молчанов не раз был замечен в зале суда.

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"Вы че, тв*ри, ох**ли, что ли?", "Ты - позор журналистики!", "Сколько тебе платят за лживые сюжеты?" - пишет Молчанов.

"И дело даже не в том, что этот человек реальный, я видела его на судебных заседаниях. Дело в том, что под его постом об "офигевших пострадавших, которые несут х**ню", есть один лайк. И этот лайк адвоката Зайцевой", - подчеркнула Доцяк.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.