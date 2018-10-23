Сенцов получит премию Европарламента имени Сахарова – журналист

По словам журналиста, большинство в Европарламенте поддерживает кандидатуру Сенцова.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов является наиболее вероятным лауреатом премии Европарламента имени Сахарова, которую вручают за вклад в защиту прав человека.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк на совоей странице в Twitter.

"Выглядит очень вероятно, что Сенцов станет лауреатом премии Сахарова-2018 в этот четверг.Как я понимаю, его кандидатуру поддержат ECR и ALDE вместе с EPP, которая его номинировала", - написал журналист.

looks very likely that #Sentsov will win the 2018 #sakharovprize this Thursday. I understand that both ECR and ALDE will support him, together with EPP that nominated him. #Ukraine#Crimea#Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 23, 2018

Как сообщал УНИАН, на премию также претендуют организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Нассер Зефзафи. Лауреата премии объявят 25 октября.

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Напомним, на получение премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Сенцова выдвинула Фракция Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте. Эта премия была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тысяч евро.

Олег Сенцов, осужденный российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в аннексированом Крыму, голодал с 14 мая по 5 октября этого года. Он требовал освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.