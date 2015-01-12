Боевики обстреляли окрестности Мариуполя из "Градов", минометов и артиллерии

За прошедшие сутки позиции ВСУ под Мариуполем обстреляны 10 раз, в настоящее время обстрелы продолжаются.

Об этом 0629 сообщил пресс-офицер штаба АТО сектора "М" Владимир Виват.

Вчера артиллерийскому обстрелу подверглись позиции ВСУ в районе населенного пункта Новоселовка, минометному обстрелу подверглись позиции украинских военных в районе Николаевки.

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Позиции ВСУ под Чермалыком также были атакованы 5 раз, под Гнутовым боевики обстреляли военных из "Градов".

Пострадавших в рядах украинских военнослужащих нет.

За сутки зафиксированы полеты 5 беспилотников. Один из них сбит в 21:15 в районе Николаевки и упал на левобережье Павлопольского водохранилища.

В настоящее время в направлении северо-востока от Мариуполя продолжаются обстрелы мест дислокации Вооруженных сил Украины.