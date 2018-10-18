Парубий о массовом убийстве в Керчи: Безумие "русского мира" ударило по невинным детям

Председатель Верховной Рады напомнил, что 17 октября в оккупированной Россией Керчи произошла страшная беда.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил соболезнования родным и близким погибших накануне детей в Керченском политехническом колледже.

Об этом спикер сообщил, открывая сегодня утреннее заседание, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Парубий напомнил, что 17 октября в оккупированной Россией Керчи произошла страшная беда.

«Безумная кровавая трагедия унесла 20 человеческих жизней, большинство из них - дети», - подчеркнул он.

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По словам спикера, «никогда такого не было в украинском Крыму». «Безумие «русского мира» ударило по невинным детям. Это наша боль, это наши дети. Я выражаю соболезнования родным и близким невинных жертв», - отметил Парубий.

Он призвал почтить память погибших украинских детей оккупированной Керчи.

Как сообщал УНИАН, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, а за ним началась стрельба.

По последним данным, погибли 20 человек, в том числе 15 студентов колледжа, 11 из них - несовершеннолетние, еще пять жертв - сотрудники. Кроме того, пострадали 70 человек, 10 из них находятся в реанимации, пятеро раненых - в коме.

Уголовное дело, возбужденное по статье "теракт", переквалифицировали в статью «умышленное убийство». В Крыму объявили трехдневный траур.