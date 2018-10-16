Украина передала Польше организатора "ограбления века"

Три года назад задержанный возле Одессы Гжегож Л. организовал в Польше дерзкое похищение 8 млн злотых.

Гжегожа Л., последнего из участников и организаторов так называемого нападения века в Польше, взяли под стражу в Перемышле. В Одессе его выследили так называемые охотники за головами из Познани.

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Полицейский конвой в Ряшеве принял в конце прошлой недели от украинских спецслужб в международном пункте пропуска Гжегожа Л., который был главным инициатором похищения 8 млн злотых (более 1,8 млн евро), осуществленного три года назад в городе Сважендз недалеко от Познани, передает Польское радио.

Мужчину нашли неподалеку от Одессы полицейские специальной группы розыска Воеводской комендатуры полиции в Познани. Сотрудники передали всю собранную информацию своим украинским коллегам, которые задержали разыскиваемого преступника.

Во время процедуры экстрадиции задержанный находился под арестом в Киеве (с ноября 2017 года). После передачи его от украинской стороны польской Гжегож Л. ждут дальнейшие действия в изоляторе временного содержания в Перемышле.

Прокурор издал приказ о немедленной перевозке его в следственный изолятор в Познани. Когда он попадет туда, ему предъявят обвинение и мужчина будет допрошен в качестве подозреваемого, - сообщил Михал Сментковский, пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Познани.

О «нападении века» в Сважендзе писали все польские СМИ. Подставной конвоир работал в охранной фирме. Он долгое время готовился к своей роли: отпустил бороду, сбрил волосы на голове, сменил свою личность. Когда его коллеги по работе пошли в один из банков, он уехал с места в фургоне, наполненном деньгами. Мужчина похитил 8 млн злотых. У него было несколько сообщников.

Познаньская прокуратура длительное время разыскивала фальшивого конвоира и его помощников. В результате их удалось задержать.

На свободе длительное время оставался Гжегож Л., которого познаньская прокуратура считала «мозгом нападения века» в Сважендзе. Он - экс-полицейский и бывший вице-глава охранной фирмы, который принял на работу подставного конвоира.