В Черновцах из-за угрозы терактов отменили фестиваль Маланок

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черновицком городском совете, при принятии решения об отмене благотворительного фестиваля Маланок принято во внимание ходатайство руководителей УМВД и УСБУ в Черновицкой области об ограничении проведения в городе массовых мероприятий, которые охватывают значительную по площади территорию, поскольку, как свидетельствует мировой опыт, именно такие места значительного скопления людей являются наиболее уязвимыми для совершения терактов.

В этом году фестиваль Маланок планировалось провести как благотворительную акцию, в ходе которой должны были собираться средства на нужды украинской армии.

Однако после теракта 4 января в Одессе силовики видят риск совершения террористических проявлений во время проведения различного рода мероприятий, направленных на поддержку военнослужащих, несущих службу в зоне АТО.

Читайте такжеМилиция объявила о проведении антитеррористических мероприятий в Одессе (видео)

Как сообщал УНИАН, вечером 4 января в Одессе произошел взрыв у здания Координационного центра помощи бойцам АТО. Взрывное устройство сработало у дома №3 на Гимназической улице (угол Большой Арнаутской).

Справка УНИАН. Фестиваль Маланок в Черновцах основан в 2011 году. Основная идея фестиваля - презентация Черновицкой области как края разнообразного в этническом отношении, региона, в котором сохранены традиции народных праздников. Фестиваль Маланок в Черновцах - действо, на котором представлена украинская, бессарабская, гуцульская, молдавская, румынская маланка, традиции которых сохранены на Буковине. В Фестивале принимают участие коллективы с осовремененной маланкой, так называемой периберией.