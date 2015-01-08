В течение завтрашнего дня в Украине резко потеплеет на 20 градусов

Морозный антициклон, который еще ночью обусловит холодную и ясную погоду, днем сменится атмосферными фронтами. Фронты принесут мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, усиление ветра. Об этом сообщает «Оpogode».

Температура воздуха от ночных 15-25 градусов мороза в течение дня повысится до оттепели. Лишь в восточных областях еще удержатся небольшие и умеренные морозы. На дорогах будет царить гололедица, местами сильная гололедица.

В западной части - ночью без осадков, днем - снег с переходом в дождь. Температура воздуха ночью 8-15 градусов мороза, днем потеплеет до оттепели.

В северных областях - ночью без осадков, днем - снег с переходом в дождь. Температура воздуха ночью -11-17, днем от 5 мороза до 2 тепла.

В центральных областях ночью без осадков, днем - снег, мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью -14-20, в Днепропетровской области до -20-22 градусов, днем 2-9 градусов мороза, в Винницкой области до 2 градусов тепла.

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На востоке Украины - без осадков, снег более вероятный во второй половине дня. Температура воздуха ночью 14-20, местами -22-25 градусов, днем -2-9, местами до -11 градусов.

В южной части - ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью -12-17, местами до -20 градусов, днем от 4 мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем - снег с переходом в дождь, сильный ветер, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью -9-12, днем потеплеет до оттепели.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с, местами порывы 15-22 м/с.