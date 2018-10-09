"Рука кремля" или украинская власть: в соцсетях ищут виновных во взрывах на складах боеприпасов в Украине

Пользователи соцсетей обращают внимание, что за время войны на Донбассе это уже не первый подобный инцидент, однако никакие выводы не сделаны.

В соцсетях активно обсуждают взрывы на складах боеприпасов возле Ични на Черниговщине.

Пользователи Facebook обращают внимание, что за время войны на Донбассе это уже не первый подобный инцидент, однако никакие выводы не сделаны. В прошлом году после взрывов в Калиновке журналисты и общественные активисты называли вероятные места новых взрывов боеприпасов, среди которых был и арсенал в Ичне, однако предупредить инцидент властям так и не удалось, пишут в соцсетях.

Некоторые отмечают, что до сих пор не наказаны виновные за взрывы в Калиновке летом 2017 года или Балаклеи в марте того же года.

Пользователи обвиняют власть и президента лично в том, что не смотря на большие расходы из госбюджета на оборонную сферу, из года в год взрывы на складах боеприпасов повторяются.

В соцсетях подозревают, что подобные взрывы могли быть спровоцированы самими чиновниками, чтобы скрыть свои преступления. Или же, даже, "отмыть" на этом деньги.

Также в сети поддерживают версию о диверсии, которая, по словам заместителя начальника Генштаба ВСУ, является наиболее вероятной. Некоторые связывают взрывы возле Ични с тем, что сегодня в Стамбуле начался трехдневный Синод Вселенского патриархата, который может решить судьбу предоставления Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4 утра на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошел взрыв, вызвавший пожар.

Территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Через взрывы вблизи Ичне, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.