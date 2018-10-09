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"Рука кремля" или украинская власть: в соцсетях ищут виновных во взрывах на складах боеприпасов в Украине

14:38, 09 октября 2018
Общество
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Взрывы в Ичне / REUTERS

Пользователи Facebook обращают внимание, что за время войны на Донбассе это уже не первый подобный инцидент, однако никакие выводы не сделаны. В прошлом году после взрывов в Калиновке журналисты и общественные активисты называли вероятные места новых взрывов боеприпасов, среди которых был и арсенал в Ичне, однако предупредить инцидент властям так и не удалось, пишут в соцсетях.

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Некоторые отмечают, что до сих пор не наказаны виновные за взрывы в Калиновке летом 2017 года или Балаклеи в марте того же года.

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Пользователи обвиняют власть и президента лично в том, что не смотря на большие расходы из госбюджета на оборонную сферу, из года в год взрывы на складах боеприпасов повторяются.

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В соцсетях подозревают, что подобные взрывы могли быть спровоцированы самими чиновниками, чтобы скрыть свои преступления. Или же, даже, "отмыть" на этом деньги.

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Также в сети поддерживают версию о диверсии, которая, по словам заместителя начальника Генштаба ВСУ, является наиболее вероятной. Некоторые связывают взрывы возле Ични с тем, что сегодня в Стамбуле начался трехдневный Синод Вселенского патриархата, который может решить судьбу предоставления Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 4 утра на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошел взрыв, вызвавший пожар.

Территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Через взрывы вблизи Ичне, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

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Теги: #Черниговщина#взрывы боеприпасов#Ичня