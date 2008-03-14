За две недели милиция изъяла 800 игровых автоматов

С начала марта сотрудники подразделений борьбы с экономической преступностью МВД изъяли 800 незаконно установленных игровых автоматов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

В частности, начиная с 1 марта стражи порядка уже проверили 861 игровое заведение. Во время таких проверок установлено 256 факты противоправной деятельности, в т.ч. 143 - предоставление услуг без соответствующей лицензии и 110 - без патента. Обнаружено почти 1200 единиц игрового оборудования, работавшего без разрешительной документации.

Следствием проверок стали и 5 уголовных дел. Так, в Николаевской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 202 Уголовного кодекса Украины (Нарушение порядка осуществления хозяйственной и банковской деятельности), возбуждено уголовное дело против директора частного предприятия. Он в заговоре с еще одним гражданином занимались созданием субъектов предпринимательской деятельности для осуществления запрещенных видов «бизнеса» и легализации денежных средств в крупных размерах. С этой целью злоумышленниками были открыты без соответствующей лицензии казино, незаконно получивших доход на сумму свыше 700 тыс. грн.

В отношении лиц, с нарушением законодательства предоставлявших услуги в сфере игрового бизнеса, по результатам проверок составлено 186 административных протокола.

В суд направлено 148 административных протоколов, из которых 41 уже рассмотрен. По решениям судов на тех, кто грубо игнорировал требования законодательства, наложено штрафов на сумму почти 9 тыс. грн.