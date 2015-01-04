Украина рассекретила для Польши более семи тысяч документов советских спецслужб

Об этом сообщает Телеграф.

По словам главы Института национальной памяти Лукаша Каминского, для исследователей они имеют уникальную ценность.

"Впервые мы получили документы операционного характера. Эти документы, безусловно, изменят состояние нашего знания об исследованиях польского подполья после 1944 года. Надеюсь, мы впервые сможем полностью ответить на вопрос, как "советы" уничтожили польское подполье в конце (Второй мировой) войны и в послевоенный период ", - сказал он.

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Исследователи получат доступ к архивам, когда закончится процесс их обработки. Документация должна быть опубликована в рамках серии "Польша и Украина в тридцатых-сороковых годах 20-го века", издателем которой является Институт национальной памяти.