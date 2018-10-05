Беларусь рассматривает помилование журналиста Шаройко

Осужденного за шпионаж украинца могут помиловать.

Беларусь на сегодняшний день рассматривает помилование осужденного якобы за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко.

Об этом сообщил глава Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик, передает агентство БЕЛТА.

По словам Вакульчика, комиссия по помилованию рассматривает вопрос Шаройко. В то же время он отметил, что Минск не намерен проводить обмен журналиста на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику.

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Напомним, в мае украинского журналиста Шаройко приговорили к более 8 годам тюрьмы. Его признали виновным в шпионаже, по версии белорусской стороны, легенду корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины он использовал якобы для прикрытия.

Белорусское следствие пришло к выводу, что Шаройко создал агентурную сеть из местных граждан, которые за деньги собирали сведения разведывательного характера в военно-политической сфере. При обыске у украинца обнаружили копии разведывательных донесений. Сам Шаройко якобы признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки.

Также предполагалось, что Шаройко могли арестовать в Беларуси для давления на журналиста Романа Сущенко, осужденного в России.