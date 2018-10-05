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Беларусь рассматривает помилование журналиста Шаройко

13:10, 05 октября 2018
Общество
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Рассматривается вопрос о помиловании Шаройко / фото УНИАН

Об этом сообщил глава Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик, передает агентство БЕЛТА.

По словам Вакульчика, комиссия по помилованию рассматривает вопрос Шаройко. В то же время он отметил, что Минск не намерен проводить обмен журналиста на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику.

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Напомним, в мае украинского журналиста Шаройко приговорили к более 8 годам тюрьмы. Его признали виновным в шпионаже, по версии белорусской стороны, легенду корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины он использовал якобы для прикрытия.

Белорусское следствие пришло к выводу, что Шаройко создал агентурную сеть из местных граждан, которые за деньги собирали сведения разведывательного характера в военно-политической сфере. При обыске у украинца обнаружили копии разведывательных донесений. Сам Шаройко якобы признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки.

Также предполагалось, что Шаройко могли арестовать в Беларуси для давления на журналиста Романа Сущенко, осужденного в России.

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