Под Харьковом поляки отремонтировали лагерь для переселенцев из Донбасса

Ремонт комплекса длился почти месяц и обошелся в 1 млн злотых, сообщает "Польское радио". "Ромашка" - это крупнейшее в Харьковской области место расположения переселенцев из Донбасса. В настоящее время там проживает 120 человек из Луганской и Донецкой областей. Благодаря проведенным PCPM ремонтным работам, профинансированным польским МИД в рамках программы, 400 человек смогут провести там зиму", - сказано в сообщении.

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Отмечено, что в лагере будут жить, прежде всего, матери с детьми и лица старшего возраста, которые не имеют возможности снимать жилье в Харькове.

Ремонт заключался в утеплении домов, замене окон и дверей, а также строительстве водосточной системы, канализации и обогрева. Уточняется, что переселенцам не придется платить арендную плату в ближайшие 2 года - это важно, учитывая то, что многие из них не знают, когда смогут вернуться домой.