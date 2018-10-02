Водитель маршрутки на Волыни разозлил сеть отношением к ребенку-пассажиру (фото)

В сети - волна гнева из-за жестокого поведения водителя маршрутки.

В Луцке Волынской области водитель маршрутки отказался везти 9-летнего мальчика из-за порванной купюры.

Поэтому, по словам мамы Лилии Довгун, школьник должен был идти домой пешком. Об этом она написала в сообществе "Теревені про Луцьк" в Facebook.

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"Мой сын (9 лет) вынужден идти домой пешком. И расстояние небольшое, от "Салюта" на сороковом до 21 школы. Водитель не взял ребенка из-за надорванной купюры, сказал идти пешком", - сообщила женщина.

Мать мальчика рассказала, что на проезд давала ему 5 грн, "и не факт, что такую купюру не дали на сдачу".

В сети - волна гнева из-за такого поведения водителя маршрутки. Некоторые пользователи считают, что виновны и другие пассажиры, ведь они могли бы заплатить за ребенка.

Ранее в Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки отказался бесплатно везти ветерана АТО.