В Львове парикмахеры и визажисты устроили необычное состязание (видео)

Львовские парикмахеры и визажисты создавали осенние образы в экстремальных условиях.

Битва салонов красоты. Во Львове провели необычное соревнование. Парикмахеры и визажисты создавали осенние образы в экстремальных условиях.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Препятствовали их работе ветер, дым, громкая музыка, фейерверки и конфетти. Но мастера не жалуются - с невозмутимыми лицами ни на миг не выпускают из рук инструменты.

Парикмахеры и визажисты в четыре руки за полтора часа должны были сделать из моделей настоящих осенних красавиц.