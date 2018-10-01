цей матеріал доступний українською

В Львове парикмахеры и визажисты устроили необычное состязание (видео)

18:58, 01 октября 2018
Общество
153 0

Битва салонов красоты. Во Львове провели необычное соревнование. Парикмахеры и визажисты создавали осенние образы в экстремальных условиях.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеNew York Times: Манафорт отмыл миллионы вот Януковича через офшоры простого парикмахера

Препятствовали их работе ветер, дым, громкая музыка, фейерверки и конфетти. Но мастера не жалуются - с невозмутимыми лицами ни на миг не выпускают из рук инструменты.

Парикмахеры и визажисты в четыре руки за полтора часа должны были сделать из моделей настоящих осенних красавиц.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов