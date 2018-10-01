В Львове парикмахеры и визажисты устроили необычное состязание (видео)
18:58, 01 октября 2018Общество
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Львовские парикмахеры и визажисты создавали осенние образы в экстремальных условиях.
Битва салонов красоты. В Львове парикмахеры и визажисты создавали осенние образы в экстремальных условиях
Битва салонов красоты. Во Львове провели необычное соревнование. Парикмахеры и визажисты создавали осенние образы в экстремальных условиях.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Препятствовали их работе ветер, дым, громкая музыка, фейерверки и конфетти. Но мастера не жалуются - с невозмутимыми лицами ни на миг не выпускают из рук инструменты.
Парикмахеры и визажисты в четыре руки за полтора часа должны были сделать из моделей настоящих осенних красавиц.
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