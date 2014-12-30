Защищать стратегические объекты Харьковской области будут свыше двух тысяч военнослужащих

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня во время заседания оперативного штаба Харьковской области заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута.

«Мы просили для прикрытия различных стратегически важных объектов области перевести в регион 2,3 тысячи военнослужащих. Эта цифра будет увеличена за счет тех, кто будет проходить в Харьковской области переформирование. И мы сможем отвлекать военнослужащих на караульную службу наших объектов. Наша задача быть готовыми принять эти части, которые начнут прибывать уже после 20 января, и мы будем этим заниматься», - сказал Балута.

Читайте такжеУкраинцы больше всего доверяют волонтерам и военным-добровольцам, а меньше всего - судам и ГПУОн отметил, что на ближайшей сессии Харьковского областного совета будет рассмотрена программа военно-патриотического воспитания школьников с внесенными облгосадминистрацией дополнениями, и вопрос квартирования воинских частей, которые приедут в область.

Губернатор также отметил, что на прошлой неделе принимал участие в совещании Министерства обороны Украины, в ходе которого проводилась военно-экономическая игра. Главной целью игры было - посмотреть уровень взаимодействия органов правопорядка, прокуратуры, министерств и областных администраций. В ходе игры участникам были даны указания, как действовать в случае крупномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации.

«Харьковская область получила хорошую оценку. У нас сейчас заключены договоры о мобилизации в особый период с 608 предприятиями области. В случае начала агрессии в организации обеспечения жизнедеятельности населения будут задействованы 1,5 тыс. предприятий области, а также изменен режим работы в сторону увеличения уже названных 608 предприятий», - сказал Балута.