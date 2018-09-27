"Ничто не бывает вечным, даже плохое": правозащитница показала новое мощное послание Сенцова

Российская правозащитница получила письмо от Сенцова вчера.

Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в России, написал очередное послание тем, кто продолжает его поддерживать.

Как сообщила на своей странице в Facebook российская правозащитница Зоя Светова, письмо от Сенцова она получила вчера, а отправлено оно было 25 сентября.

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"Спасибо тем людям, которые все еще, несмотря на этот затянувшийся бесконечный марафон, продолжают поддерживать меня, а главное и всех остальных украинских политзеков. Они не сдаются и я вместе с ними. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое!...Не ожидал, что меня настолько хватит, и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь! Чего и вам всем желаю. Привет всем хорошим людям!", – написал Сенцов.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние стремительно ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.