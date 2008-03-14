Собрание акционеров «Укртатнафты» не состоялось

Собрание акционеров Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – ЗАО «Укртатнафта», намеченное на сегодня, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как сообщили УНИАН на предприятии, это зафиксировано в протоколе Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно протоколу (см. ниже), никто из акционеров не зарегистрировался для участия в собрании.

Как сообщал УНИАН, председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО 13 марта заявил, что собрание акционеров «Укртатнафты», назначенное на 14 марта, не состоится, поскольку существует запрет одного из районных судов Украины на его проведение.

И все же группа лиц пыталась провести собрание акционеров, несмотря на то, что на проведение этого собрания существует судебный запрет. Об этом УНИАН сообщил юрист ЗАО «Укртатнафта» Валерий КОРНЕЛЯК.

По словам юриста, «депутат от БЮТ Сергей ПАШИНСКИЙ с фальшивой доверенностью на участие в собрании акционеров, выданной якобы от имени правительства Украины, фактически пытается осуществить рейдерский захват Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – ЗАО «Укртатнафта». С.ПАШИНСКОГО сопровождают два автобуса с неизвестными лицами.

В то же время, по словам юриста, внутренние войска охраняют предприятие, силы МВД поддерживают порядок на территории "Укртатнафты".

Как сообщил С.КОРНЕЛЯК, в данный момент на предприятии находится министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, которым располагает действительной доверенностью от правительства Украины на участие в сегодняшнем собрании акционеров.

Также на предприятии находятся представитель НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН, представитель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и представители миноритарных акционеров.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций "Укртатнафты" принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».