В УПЦ МП пугают призывом верующих к "гражданскому неповиновению" в случае требования сменить название

Подобные инициативы там считают антицерковными.

В УПЦ МП назвали антицерковным и антизаконным изменение названия церкви после получения Украиной Томоса об автокефалии.

Об этом заявил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Антоний в интервью РБК-Украина.

"Прихожанами нашей церкви являются украинцы, граждане Украины, и их церковь должна носить название Украинская православная церковь", - сказал он. По его мнению, другие варианты "искусственно" сделают миллионы граждан "чужими в собственной стране".

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Митрополит добавил, что церковь будет бороться с такими изменениями "всеми законными методами". Он подчеркнул, что существует документ "Основы социальной концепции УПЦ", согласно которому, в "очень сложных ситуациях" "церковь может обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению".

По его словам, это крайняя мера, но она зафиксирована в социальной концепции, утвержденной собором архиереев.

Митрополит Антоний также считает, что предоставление украинской церкви Томоса об автокефалии и начало создания единой церкви в Украине может привести к масштабному "раскола украинского общества" и всего православного мира.