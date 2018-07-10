Перемирие ради воды: саперы ежедневно разминируют ДФС для налаживания водоснабжения (видео)

13:01, 10 июля 2018
Война
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От хрупкого мира зависит 40 населенных пунктов / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, между Авдеевкой и Ясиноватой каждое утро устанавливают перемирие, чтобы дать возможность работать Донецкой фильтровальной станций. Этот объект находится прямо на линии разграничения. И будет ли вода в 40 населенных пунктах зависит именно от него.

На ДФС находится опасный реагент – газообразный хлор, утечка которого может привести к катастрофе.

От этого хрупкого мира зависит 40 населенных пунктов. Если станция вновь прекратит работу, то запасов воды хватит лишь на 4 суток.

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Теги: #вода#ДФС