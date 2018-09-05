New York Times: Даже мелкие успехи Украины в борьбе с коррупцией очень важны

Постепенные рациональные изменения могут, в конце концов, помочь Киеву избавиться от взяточничества.

Масштабы глобальной клептократии стали чрезвычайно большими. По некоторым подсчетам, взяточничество выливается в более чем триллион долларов убытков для развивающихся стран.

Иногда кажется, что это явление не возможно преодолеть. Однако, небольшие победы Украины в этом указывают на правильный путь, пишет New York Times.

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В Украине очень большой процент людей, которые курят и употребляют алкоголь. А национальный деликатес сало – яркий представитель нездоровой народной кухни. Поэтому сердечно-сосудистые заболевания остаются одним из главных факторов смертей в стране, отбирая жизнь у двух из каждых трех украинцев. Несмотря на тревожную статистику, хирургам пришлось очень долго бороться за то, чтобы получить стенты – небольшие трубки из стальной сетки, которые используют для того, чтобы раскрыть забитые артерии, которые поставляют кислород в сердце.

Годами десятки миллионов долларов разворовывались из бюджета системы здравоохранения коррумпированными посредниками. Деньги прятали в офшорах влиятельные инсайдеры. Тем временем, больницы разваливались. Врачи теряли доступ к нужным лекарствам и деталям для медицинского оборудования. Или же им даже иногда не платили зарплаты. Некоторые начали брать взятки, чтобы заработать на жизнь, подрывая доверие пациентов. Издание пишет, что среднестатистическая продолжительность жизни в Украине меньше, чем в соседних европейских странах.

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Точная сумма, которую у страны украл ее коррумпированный бывший президент Виктор Янукович, вряд ли когда-то станет известной. Бывший глава Генеральной прокуратуры говорил, что речь идет даже о 100 миллиардах долларов. Так же вряд ли удастся подсчитать точное количество украинцев, которые умерли из-за недостатка вакцин, лекарств или необходимых средств для лечения, доступ к которым им гарантирует Конституция.

Однако, в прошлом году впервые за десятилетие смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Украине начала сокращаться. В регионах, где хирурги получили на 50% больше стентов, в 2017 году количество смертей от таких болезней сократилась на 20% по сравнению с 2015-м. Всего 420 украинцев остались живы благодаря этому.

Цифра, конечно, вряд ли кого-то впечатлит. Но для народа, который привык к грабежам со стороны государственных служб, это может быть хорошим примером, который вдохновляет. Наиболее эффективный способ обуздать международную коррупцию, вероятно, заключается какраз в таких небольших прагматичных мерах, а не в одиночной широкомасштабной кампании.

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После революции в 2014 году министерство здравоохранения Украины попросило международные организации закупать лекарства для страны, надеясь отрезать доступ к этому процессу для коррумпированных инсайдеров, которые наживались на государственных закупках. Инициатива имела большой успех. В общем, закупки лекарств и оборудования через два агентства ООН и британскую некоммерческую организацию Crown Agents обошлись Киеву на 40% дешевле, чем через старую систему. В 2016 году Crown Agents купила для Украины в два раза больше стентов, но по цене на 50% ниже, чем страна платила раньше. Это позволило украинскому правительству сэкономить три миллиона долларов только на стентах и 222 миллиона в целом. Эти деньги были использованы на покупку других необходимых для страны лекарств.

Издание пишет, что пример небольшого успеха указывает на путь Украины в направлении очищения своих отравленных коррупцией государственных институтов. Честные аутсайдеры могут помочь стране сломать схемы коррупционного поведения и дать правительству пространство, которое ему нужно для создания чистой системы, свободной от вмешательства.

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Конечно, одних только технократических улучшений не достаточно, чтобы полностью побороть взяточничество. Украине до сих пор нужно сажать клептократов и их приспешников в тюрьму, а также преследовать чиновников, которые обворовывали медицинскую систему так долго. Оффшорные активы этих людей должны быть разоблачены, а украденные деньги возвращены в бюджет и использованы по назначению. Также необходимы международные соглашения, чтобы положить конец злоупотреблением корпоративными структурами, которые позволяли людям, таким как Янукович, накапливать собственность через посредничество фальшивых компаний.

Впрочем, как показывает история со стентами в Украине, масштаб конечной цели не должен отвлекать от важности постепенных изменений. Даже небольшие успехи могут спасать жизни и деньги.