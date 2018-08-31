Топ-5 изменений, которые ожидают украинцев в сентябре (видео)

С наступлением осени 1-4 классы будут учиться по-новому, в роддомах начнут выдавать бэби-боксы и почти на всей территории Украины отключат аналоговое ТВ.

Начало месяца в Украине традиционно связано с новыми правилами жизни, когда начинают действовать новые нормы.

УНИАН проанализировал, чего ждать украинцам с наступлением осени.

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С 1 сентября 1-4 классы уже будут учиться по-новому учебному плану. Изменения в образовании обещают научить школьников не только считать, читать и писать, но и социальным навыкам.

С 1 сентября в роддомах Украины начнут выдавать бэби-боксы. Бэби-бокс будет состоять из 24 различных наименований, ориентировочная стоимость набора - 5 тысяч гривен.

С 1 сентября в Украине начнут действовать новые градостроительные нормы. Они должны изменить вид и функциональность населенных пунктов на благо жителей.

С 1 сентября почти на всей территории Украины отключат аналоговое ТВ. Чтобы после отключения не остаться с белым шумом на экране, нужно купить ТВ-тюнер.

С сентября в Украине будут штрафовать водителей, которые нарушают правила парковки и стоянки. В случае, если припаркованный автомобиль будет мешать движению, то полиция сможет его эвакуировать.