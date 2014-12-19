В Днепропетровске на месте снесенного памятника Ленину открыли елку (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, раньше на месте, где сейчас установлена елка, стоял памятник Ленину, который был снесен в феврале этого года.

На открытие елки собралось несколько тысяч жителей Днепропетровска.

Как сообщил журналистам советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Трейгерман, высота искусственной елки составляет 29 метров. Она установлена за счет одной из коммерческих структур Днепропетровска.

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