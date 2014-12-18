На Николая в Украину придут дожди и потеплеет до +10 градусов

19 декабря, на Николая, в Украине атмосферные фронты обусловят дожди и штормовой ветер до 15-20 метров в секунду, лишь в восточных областях и в южной части будет преобладать сухая погода, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов тепла до 4 градусов мороза. Днем ожидается до +4+9, на крайнем юге до +10 градусов.

В западной части - преимущественно дожди. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 2-8 градусов тепла.

В северных областях ночью осадков не ожидается, днем будут преобладать дожди. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 4 мороза, днем 2-7 градусов тепла.

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В центральных областях ночью существенные осадки маловероятны, днем, кроме Днепропетровской области, - дожди. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 2-8 градусов тепла.

На востоке Украины существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 3 мороза, днем 2-7 градусов тепла.

В южной части - преимущественно без осадков, лишь днем в Одесской области возможен дождь. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 3-9 тепла, в Крыму до 10 градусов тепла.

В Киеве 19 декабря ночью осадков не ожидается, днем пройдут дожди. Температура воздуха ночью 0-2 градуса тепла, днем 2-5 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с, на западе и севере порывы 15-20 м/с.