Защита потерпевших требует отвода судьи по делу об убийстве журналиста Веремия

Адвокаты связывают свое требование с тем, что «не имеют оснований доверять следствию», сообщает Радио Свобода.

Судья Линник, со слов адвокатов, стремится гарантировать безопасность подсудимого Юрия Крысина, поэтому отклоняет ходатайство об открытом слушании. Павел Дикань, адвокат жены Веремия, убежден: состав судей следует изменить. Кроме того, он добавляет, что решение суда о закрытии процесса в определенных частях должно быть пересмотрено, поскольку является немотивированным.

«Я думаю, что сегодня где-то к концу дня должно быть осуществлено распределение автоматический этого дела. Другим судьей будет рассматриваться ходатайство об отводе этого судьи», - говорит Дикань.

Читайте такжеЗадержана часть заказчиков и исполнителей убийства журналиста ВеремияАдвокат также отметил, что ждет от суда решения о дате следующего слушания по делу. Второй адвокат вдовы Заварушка Виталий Титич добавляет, что защита заинтересован «разоблачить связь между правоохранительной системой и организацией так называемых гражданских лиц - «титушек».

Юрий Крысин обвиняется в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений Веремию. В то же время подозреваемый в убийстве журналиста до сих пор находится в розыске. Сейчас подозреваемый Крысин под личным обязательством - именно такую меру пресечения для него принял суд.

Журналиста газеты «Вести» убили в Киеве ночью 19 февраля. Как сообщил сайт издания, Веремий вместе с коллегой на автомобиле возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.