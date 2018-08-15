Эксперт оценил вероятность повторения в Украине генуэзской трагедии и назвал похожие мосты в Киеве

По словам эксперта, в Украине вантовых мостов очень мало – "можно на пальцах пересчитать".

В Украине тысячи мостов находятся в аварийном состоянии вследствие хронической нехватки средств на ремонт.

Об этом рассказал эксперт по транспортным вопросам, бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, комментируя обрушение автомобильного моста в итальянской Генуе, передает «Обозреватель».

Как сообщил эксперт, в Украине на дорогах общего пользования 4,5 тыс. мостов требуют срочного ремонта.

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"Сюда входят и маленькие мосты, протяженностью от нескольких метров до нескольких десятков. Эксплуатироваться они могут много лет, у нас в стране есть мосты, построенные даже в 18-19 веке. Все зависит от того, сколько средств выделяется на их содержание и как часто они проходят плановый ремонт", – пояснил он.

По мнению Кавы, повторение генуэзской трагедии в Украине маловероятно.

"Это обусловлено конструкциями мостов, которые используются. В Италии обвалился мост вантовой конструкции. Эта конструкция предполагает, что есть пилон и ванты, которые держат пролет. Если возникают какие-то проблемы с несущими конструкциями, то мост разваливается. У нас вантовых мостов очень мало – можно на пальцах пересчитать", – рассказал экс-чиновник.

"В Киеве вантовые мосты – Московский и Южный. Остальные – балочные, более прочные конструкции, которые не склонны к подобному разрушению. Также в городе есть старый вантовый мост на Подоле. Он давно находится в аварийном состоянии, по нему больше 20 лет закрыто движение, но сама конструкция не демонтирована ", – добавил Кава.