Грязные и голодные: в Харькове двое детей жили в заброшенной бане

На месте оказалось, что двое детей, годовалый мальчик и двухлетняя девочка, живут в полной антисанитарии.

В Харькове двое маленьких детей жили с родителями в заброшенной бане.

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Как сообщает Vgorode, об этом узнал один из харьковских активистов. "К нам обратилась девочка и сообщила, что в заброшенной бане живут маленькие дети с алкашами и наркоманами, дети голые и голодные. Едем смотреть", - написал харьковчанин.

На месте оказалось, что двое детей, годовалый мальчик и двухлетняя девочка, живут в полной антисанитарии: в помещении бани было накурено и не убрано, малыши спали на грязных матрасах. Харьковчанин вызвал полицию. На вопрос патрульного о дате рождения ребенка горе-отец не смог дать ответ. Кроме того, по словам отца, троих детей у его сожительницы ранее уже забрали.

В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что вчера, 14 августа, был получен вызов на улицу Тархова с сообщением о невыполнении родительских обязанностей. По этому адресу были обнаружены дети, проживающие в неподходящих условиях. На место были вызваны сотрудники ювенальной превенции, Служба по делам детей и социальная служба.

Детей госпитализировали в больницу, а на 27-летнюю мать патрульные составили протокол по ч.1 ст 184 КУоАП ("невыполнение родителями обязанностей воспитания детей"). Судьбу малышей будут решать соцслужбы.