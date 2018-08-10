Аднан Киван торжественно открыл второй арабский культурный центр (фото)

В Одессе на 10 станции Большого Фонтана меценат и глава корпорации KADORR Аднан Киван открыл второй Восточный культурный центр с большим молитвенным залом. Дом дружбы, как его уже неофициально назвали, будет носить имя отца Аднана Кивана – Ахмеда Сулеймана Кивана,

Новый культурный центр располагает площадью в 2000 кв.м. – это молитвенный зал с отдельными ярусами для мужчин и женщин, комнаты для проведения конференций и обучения, зал переговоров. Для богослужения предназначены два из трех этажей. На первом этаже размещаются административные и технические помещения, а также зал для омовения.

Первую молитву посетили свыше полутысячи прихожан со своими семьями и друзьями, среди которых имамы и представители арабских диаспор из разных уголков Украины.

«Для нас, для Одессы, для Украины новый арабский культурный центр - это мощный толчок к развитию нравственных, духовных и интеллектуальных сил людей. Мы благодарны государству, которое пошло на встречу строительству и Аднану Кивану, который вложился в стройку центра не только ради мусульман, но и ради всех желающих обучаться, прикоснуться к этой культуре. Центр объединяет наши сердца и души», - рассказал лектор нового арабского культурного центра Абу Махмуд Абдурахман.

«Сегодня этот культурный центр открылся не только для мусульман, но и для всей Украины. Потому что те, кто создают такие центры – показывают свою открытость и доброту к другим людям. Мы всегда рады делиться своей культурой с украинцами и считаем их близкими друзьями. Здесь мы будем учить своих детей уважению к украинской культуре, будем оказывать помощь нуждающимся людям», - добавил имам афганской диаспоры Нурахман.

По окончанию молитвы прихожане поблагодарили Аднана Кивана за 20 лет постоянной поддержки и объединения мусульман – еще с начала строительства первого арабского культурного центра в Одессе на ул. Ришельевской.

«Эти культурные центры будут всегда мостом дружбы между нашими народами и Украиной. Они излучают только добро. Мы хотим укрепления связей между людьми и религиями. Вторая цель центров – помощь бедным людям. Мой кодекс совести: можешь – обязательно помоги. Мы в течении многих лет, с помощью Бога, это делаем. Помогаем людям с операциями, лечением и жильем. С рождением нового культурного центра мы будем обязательно продолжать этот путь», - заявил собравшимся Аднан Киван.

По словам руководителя строительства нового культурного центра Павла Сорокина, новый дом создан с применением последних технологий. В здании внедрена система рекуперации тепла для экономного поддержания комфортной температуры в помещениях, молельный зал оборудован новейшей аудиотехникой. Полы построены из турецкого натурального мрамора, а ковры в молельном зале привезены по спецзаказу.

«Все должны понимать, какой это важный исторический момент для всего нашего города. С рождением второго культурного центра мы продолжаем свою миссию объединения людей разных народов и помощи нуждающимся. Мы построили новый символ милосердия, любви и доброты во имя единого Бога для всех людей», - поздравил прихожан Руслан Киван.

Восточный культурный центр открыт для всех ежедневно с 11:00 до 18:00.

Напомним, Аднан Киван - владелец известного англоязычного издания Kyiv Post, глава крупнейшей корпорации KADORR, признанной одной из лучших и самых надежных в стране. Во владении миллиардера портфель активов, общей стоимостью свыше $ 800 млн. Он также развивает сельскохозяйственную отрасль страны, инвестировав в строительство элеваторов и перерабатывающих комбинатов свыше $ 400 млн. На сегодняшний день Аднан Киван является самым крупным арабским инвестором Украины.