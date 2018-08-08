В Одессе отменили встречу с Нобелевским лауреатом Алексиевич из-за угроз в ее адрес

За 4 часа до выступления писательница была внесена в базу данных «Миротворец» якобы за «пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни и манипулирование общественно значимой информацией» в ходе выступления в Бруклине в 2016 году.

В Одессе отменили встречу с лауреатом Нобелевской премии в области литературы Светланой Алексиевич в связи с угрозами, поступившими в ее адрес.

Как передает корреспондент УНИАН, творческая встреча с белорусской писательницей была запланирована сегодня в 20.00 в Зеленом театре, расположенном в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Вход был свободным, в театре собралось много людей. Однако перед началом представитель организаторов заявила со сцены, что встреча не состоится, так как в адрес Алексиевич начали поступать угрозы.

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Организаторы также заявили, что сегодня в 16.00, за 4 часа до выступления, Алексиевич была внесена в базу данных «Миротворец» якобы за «пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни и манипулирование общественно значимой информацией» в ходе выступления в Бруклине в 2016 году.

«Многочисленные СМИ немедленно написали об этом. Примерно в 18:30 Алексиевич была удалена из списка ресурса «Миротворец»... Нобелевский лауреат дала понять, что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным. Для команды Зеленого Театра также неприемлемо подвергать аудиторию и спикера любого рода рискам. Диалоги с Алексиевич отменяются, мы приносим извинения за причиненные неудобства», - заявили в театре.

Для того, чтобы Алексиевич могла приехать в Одессу, был объявлен сбор благотворительных средств. В театре заявили, что пожертвования, сделанные спонсорами для организации бесплатного выступления, будут возвращены.

Сама Алексиевич заявила, что обвинения, которые ей выдвинули в «Миротворце», надуманы.

«Этого никак не может быть, поскольку моя мать – украинка, и родилась я в Украине, и всегда чувствовала в себе украинскую кровь. Но ради нашей общей безопасности думаю, что сегодняшней нашей встречи не будет. Мы ее отменим. Приношу всем тем, кто хотел встретиться со мной, большую благодарность. Я очень вас люблю, и мне очень хотелось, чтобы сегодняшний вечер был...», - заявила знаменитая писательница, подчеркнув, что для нее очень важна встреча с Украиной.

Сегодняшний вечер под названием «Я пишу книгу о любви» предполагал открытое общение с Алексиевич. Планировалось, что на встрече можно будет купить книги Нобелевского лауреата в украинском переводе: «У війни не жіноче обличчя», «Цинкові хлопчики», «Час секонд-хенд» и «Останні свідки».

Справка УНИАН. Светлана Алексиевич родилась в Украине 31 мая 1948 года. Известная белорусская писательница, журналист, сценарист документальных фильмов. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года. Наибольшую известность получили ее книги в жанре художественно-документальной прозы «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хенд».