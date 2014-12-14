Очередь на Керченской переправе выросла вдвое

Из-за тумана с ночи на воскресенье приостановлена работа паромной переправы, сообщили ТАСС в диспетчерской Единой транспортной дирекции РФ.

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Низкая видимость, менее 100 метров, в субботу уже становилась причиной остановки движения паромов на Керченской переправе. Всего за день на линии "Кавказ - Крым" очередь выросла в два раза - до 400 автомобилей. На грузовой линии в порту Новороссийск погрузки ожидали 93 грузовых автомобиля, в Славянске-на-Кубани - 251 грузовик, в Керченском аэропорту - 262 большегруза.