Украинцы застенчивы пока их не загнать в угол: американский предприниматель рассказал о потенциале украинского общества

Он отметил, что способность общества противостоять прогнившей власти свидетельствует о потенциале страны.

Украинцы - добрые и застенчивые, но если их загнать в угол, рождается огромная сила. Способность общества противостоять прогнившей власти, не имея ничего, кроме силы воли - это невероятно.

Читайте такжеНужно мыслить нетрадиционно: американский предприниматель рассказал как остаться в Украине и зарабатывать

Об этом в материале журнала "Новое время" рассказывает американский предприниматель Питер Сантенелло. Он отмечает, что в XXI веке на такое способны немногие общества. "Это свидетельствует о потенциале страны - в людях есть нечто большее, чем они могут себе представить. Часто украинцы не отдают должное себе и соотечественникам", - считает он.

Сантенелло отмечает, что в отличие от богатых стран , "Украина - не потребительская культура, частично в силу экономики, но также из-за того, что консюмеризм не вплетен так сильно в ткань общества, как это произошло в Америке". "Здесь меньше выбора, меньше излишеств, меньше отходов", - констатирует автор.

При этом он отметил, что существует несколько моделей, на которые можно равняться, но страна нуждается в здоровом лидерстве. "Лучше иметь превосходное лидерство. Но в XXI веке на планете Земля такое случается редко. Поэтому не стоит полагаться на лидера, который создаст нарратив вашей жизни... Лидерство начинается внутри, а затем выходит наружу, а не наоборот. Лучше иметь и то и другое, но большинство стран мира не могут позволить себе роскоши быть Норвегией", - отмечает Сантенелло.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 2 августа 2018 года.