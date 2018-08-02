Украинские заробитчане за рубежом могут тратить до половины заработка на текущие расходы

Обычно зарплаты украинцев в Европе ниже зарплаты местному населению.

Зарплата украинских заробитчан в Европе выше получаемого ими дохода в Украине, однако расходы на жизнь за границей также высокие, что заставляет их тратить до половины заработанного на текущие расходы.

Об этом сообщает "5 канал".

Так, по словам основателя рекрутинговой компании Сергея Марченко, стоимость жизни в Европе скорее пропорциональна европейскому доходу:

"Если взять, например, ту же Германию, то, извините, там буханка хлеба стоит 2-3 евро. И получается, что с той заработной платы - 800 евро - пока ты там месяц живешь, пока ты там что-то ешь, тебе надо платить за какую-то комнату, за кровать, и в целом эти расходы могут доходить до половины заработка и даже больше".

При этом, как сообщалось, заработные платы украинцев в Европе обычно ниже зарплат для местного населения.

Также сообщается, что сейчас на рынке труда ощущается дефицит работников рабочих специальностей. И именно на них растет спрос со стороны работодателей.