В Тернополе ввели график отключений света вместо хаотичного обесточивания

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, договоренности о данном графике был достигнуты во время совещания городского головы Сергея Надала с руководством городского РЭСа и представителями коммунальных предприятий с целью надлежащего обеспечения электроэнергией важных объектов жизнедеятельности города.

Было принято решение, что в ближайшие дни электричество в городе будут отключать с 16 до 19 часов. До этого отключения происходили в любое время без предупреждений, как следствие было много жалоб от людей, которые застревали в лифтах, в частности с маленькими детьми.

Читайте такжеИз-за веерных отключений света 45 предприятий Черкасской области будут работать ночью«Мы с пониманием относимся к отсутствию должного количества электроэнергии в Украине, однако такие отключения должны иметь системный характер, чтобы горожане могли корректировать использование электроприборов и свое время в соответствии с данными условиями. Мы договорились с руководством городского РЭСа, что будет обеспечено полноценную работу КП «Тернопольводоканал», КП «Тернопольтеплокоммунэнерго» и «Тернопольэлектротранс», чтобы горожане смогли полноценно получать услуги по поставке воды, тепла и перевозки. При этом внешнее освещение на улице будут также частично выключать, ведь оно находится на тех же линиях, что и жилые дома», - сообщил мэр.

Попутно мэр призвал жителей города с 16 до 19 часов не пользоваться лифтами.

Какие именно массивы будут обесточены, энергетики все же не сообщают, поскольку заранее не знают, на какой линии будет перегрузка и какую именно подстанцию придется отключать.