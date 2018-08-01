Рекрутеры: на 100 тысяч вакансий каждая десятая приходится на производство

Сейчас на производстве нехватка работников превышает 25-30%.

Эксперты констатируют, что сейчас на рынке труда ощущается дефицит работников рабочих специальностей. И именно на них растет спрос со стороны работодателей.

Об этом сообщает "5 канал".

"Если в целом у нас примерно 100 тысяч вакансий, то каждая десятая, девятая – это производство. Каждая одиннадцатая-пятнадцатая – это строительство и подобное. То есть 10-15 тысяч вакансий в месяц – это только, так сказать, та часть айсберга, которую мы видим, которую размещают на сайте", – сообщила в сюжете Татьяна Пашкина, HR-эксперт компании Rabota.ua

По ее словам, сейчас на производстве неукомплектованность штата превышает 25-30%. Среди причин такой нехватки кадров, в том числе и трудовая миграция. Именно так называемые "синие воротнички" из Украины наиболее востребованы за рубежом. Впрочем, констатирует специалист, условия труда там в разы тяжелее.

"Все понимают, что в Польше, Чехии работа означает десяти, двенадцатичасовой рабочий день. С выходными дело так-сяк. И о "work and life balance" и говорить нечего. Здесь, у нас, немножко по-другому все организовано и поэтому заработная плата ниже", – пояснила Пашкина.