Эксперты рассказали, как правильно одеваться на работу в летнюю жару (видео)

Серьезные компании требуют серьезного внешнего вида, а ненадлежащая одежда может стать причиной потери клиентов.

Дожди в Украине идут на спад и после полученной порции осадков украинцев ждет жара, а также сложный выбор - как при температуре +30 одеваться на работу, чтобы было уместно, по правилам, но при этом не "сварится" с длинными рукавами

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам кадрового эксперта Татьяны Башкиной, одежда офисных работников должна подчеркивать деловые качества работника, а не "высокую грудь, тонкую талию и голубые глаза".

Серьезные компании требуют от работников серьезного внешнего вида, а ненадлежащая одежда может стать причиной потери клиентов.

Но строгий дресс-код сейчас является редкостью. Главное требование работодателей - базовые правила - закрытые руки, колени непрозрачные плечи без надписей на них, но не черно-белый цвет.

При этом, из-за нехватки специалистов работодатели готовы закрывать глаза на определенные нарушения дресс-кода.

Напомним, ранее синоптик рассказал, какой будет погода в последний летний месяц.