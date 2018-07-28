День Владимира-2018: поздравления с праздником и значение имени

День ангела Владимира мы отмечаем в великий праздник — День Крещения Руси.

В Украине День Владимира, в честь святого равноапостольного, великого князя Владимира, отмечают 28 июля.

День ангела Владимира мы отмечаем в великий праздник — День Крещения Руси. Именно со святым князем Владимиром Великим, который стал покровителем для всех мужчин с этим именем, связан праздник.

Владимира в ряде источников называют не иначе, как Владимир Красное Солнышко.

Фигура князя Владимира в истории

Князь Киевский Владимир Святославович, внук Ольги, родился около 960 года. Он был князем в Новгороде, но, опасаясь коварных замыслов старшего брата – захватить все земли русские, бежал к варягам. А через два года вернулся с дружиной и пошел войной на Киев. Владимир в 978 году стал обладателем Киевского государства. Он вел успешные войны с соседями, присоединяя новые земли.

В 988 году князь Владимир, сын князя Святослава, принял историческое решение о крещении Руси, крестился сам с женой. При крещении он получил имя Василий. А за действие, которое произошло в водах Днепра, когда крещение приняли все, князя люди стали звать «Великим».

Значение и происхождение имени Владимир

Имя Владимир имеет старославянские корни и образовано от двух слов «владеть» и «мир». Вопреки существующему заблуждению, что это имя означает того, что имеет власть над всем миром, это не так. В старославянском языке слово мир обозначало «согласие». Потому Владимиром называли того, кто умел сохранять согласие и порядок в обществе.

За годы своего существования появилось достаточно много уменьшительных форм этого имени: Вова, Володя, Вовуша, Володяша и др.

Покровителей имени не так уж и много. Это князь Владимир, Владимир Киевский и Галицкий и Владимир Новгородский.

Также Владимиров оберегает планета Венера, знак зодиака Весы.

Все Владимиры отличаются приветливостью, доброжелательностью, трудолюбием. С детства у них проявляются творческие способности. Если это вовремя начать развивать, то среди Владимиров можно воспитать очень много артистов, музыкантов и художников. Обладатели этого имени любят работу, однако она обязательно должна приносить удовольствие, быть направленной на осуществление целей широкого масштаба.

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Поскольку миром ты владеешь,

Хочу тебе я пожелать

Поменьше бед, побольше денег

И солнышка не затмевать!

Впустить в свой мир и веру в чудо,

И ожидание весны.

Пусть вещими, Владимир, будут

Твои прекраснейшие сны!

Желаю тебе, Владимир, стремительно идти к своей цели, с легкостью преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад, только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, который неотступно следует за тобой и твоими близкими по жизненному пути.

С личным праздником, Владимир, поздравляем,

Мира, солнца и добра желаем,

Добрый ангел пусть хранит тебя всегда,

В душе всегда пускай поёт весна.

Пусть для грусти причины не будет,

Беда пусть навсегда тебя забудет,

Песня жизни пусть поётся легко,

Дай Бог, чтоб тебе во всём везло.

Володя! День ангела, который ты встречаешь, пусть радостью в жизнь твою войдет. И все хорошее, о чем мечтаешь, пусть сбудется и пусть придет!