День Владимира: история и происхождение праздника

28 июля в Украине отмечают праздник Владимира Великого и день Крещения Киевской Руси.

В Украине День Владимира, в честь святого равноапостольного, великого князя Владимира, отмечают 28 июля.

Этот день связывали с князем Владимиром, которого в ряде источников называют не иначе, как Владимир Красное Солнышко.

День ангела Владимира мы отмечаем в великий праздник — День Крещения Руси. Именно со святым князем Владимиром Великим, который стал покровителем для всех мужчин с этим именем, связан праздник.

Фигура князя Владимира в истории

Князь Киевский Владимир Святославович, внук Ольги, родился около 960 года. Он был князем в Новгороде, но, опасаясь коварных замыслов старшего брата – захватить все земли русские, бежал к варягам. А через два года вернулся с дружиной и пошел войной на Киев. Владимир в 978 году стал обладателем Киевского государства. Он вел успешные войны с соседями, присоединяя новые земли.

В 988 году князь Владимир, сын князя Святослава, принял историческое решение о крещении Руси, крестился сам с женой. При крещении он получил имя Василий. А за действие, которое произошло в водах Днепра, когда крещение приняли все, князя люди стали звать «Великим».

Владимир и крещение Киевской Руси

Князь Владимир не только сам обратился в христианство, но и поспособствовал тому, что христианство стало государственной религией Киевской Руси.

После своего крещения Владимир приказал киевлянам креститься и сбросить языческих идолов в Днепр. Место, где были крещены дети Владимира Великого в Киеве, до сих пор называется Крещатиком.

Святое Крещение приняли после Киева жители Новгорода и Смоленска, Полоцка и Турова, Псков, Луцка, Владимира-Волынского, Чернигова, Курска, Ростова Великого и других городов.

По приказу князя построили немало храмов, в том числе Десятинную церковь в Киеве.

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В храмах, богослужение совершалось по православному обряду на понятном народу родном славянском языке, по тех книгах, которые еще за века до того были переведены с греческого на славянский святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием.

Именно христианство помогло объединить разрозненные племена в один народ, укрепить дух населения и защитить государство от набегов печенегов. Именно во времена его правления Киевская Русь достигла наивысшего расцвета в становлении и развитии государства, торговли, строительства и образования. Уже после крещения на Руси стала распространяться грамотность и письменность. Православные чтят память великого князя Владимира.

На Владимира существует такая примета:

«На Владимира - Красное Солнышко». Оно приобретает яркого красного цвета. Листья на деревьях начинают приобретать осенней окраски. Первой начинает желтеть липа.

Официальным государственным праздником День Крещения Киевской Руси — 28 июля — стал согласно указу Президента Украины Виктора Ющенко в 2008 году. Следует добавить, что 28 июля считается днем смерти Князя Владимира, а именно крещение наиболее вероятно произошло 14 августа (по новому стилю).

В этот день верующие проводят крестные ходы и ряд других религиозных массовых мероприятий.