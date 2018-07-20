В Киеве может появиться сквер имени Шеремета

Инициатива принадлежит одному из управлений КГГА.

В Киевской городской госадминистрации инициировали создание сквера имени журналиста Павла Шеремета, убитого 20 июля 2016 года в столице.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений в Facebook.

Создать сквер предложили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

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"В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета. С целью чествования памяти выдающегося журналиста Павла Шеремета, который трагически погиб в результате покушения 20 июля 2016 года, Управление экологии и природных ресурсов КГГА инициировало представление проекта решения Киевсовета о предоставлении статуса сквера земельному участку площадью 0,2468 га на пересечении ул. Рейтарской и ул. Стрелецкой в Шевченковском районе г. Киева и присвоить ему имя Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Киева, на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где ровно 2 года назад произошло убийство журналиста Павла Шеремета, утром 20 июля состоялась акция памяти.