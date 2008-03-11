Казахстан, Туркмения и Узбекистан поднимут цену на газ

Казахстан, Туркмения и Узбекистан намерены с 2009г. продавать природный газ по европейским ценам. Как сообщает пресс-служба Газпрома, такое заявление сделали руководители газовых компаний НК "КазМунайГаз", НХК "Узбекнефтегаз", "Туркменгаз" на встрече с главой Газпрома Алексеем Миллером.

В частности, руководители среднеазиатских компаний указали, что, "исходя из интересов национальных экономик, учитывая международные обязательства по обеспечению надежных и бесперебойных поставок энергоносителей, с 2009г. продажа природного газа будет осуществляться по европейским ценам".

Пока большую часть среднеазиатского газа Газпром экспортирует на Украину, причем, по ценам значительно ниже европейских, отмечает РБК. Так, одной из договоренностей, достигнутых Украиной и Россией на высшем уровне в середине февраля 2008г., стало сохранение статус-кво по схеме организации рынка и цене поставок, то есть 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м газа.

Напомним, что в I полугодии 2008г. цена на туркменский газ для Газпрома будет составлять 130 долл. за 1 тыс. куб. м, во II полугодии 2008г. - 150 долл. Такая же цена определена и для узбекского газа. Тем временем европейская цена на газ в настоящее время составляет около 350 долл. за 1 тыс. куб. м.