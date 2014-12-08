Завтра на юге Украины видимость упадет до 200 метров, обещают шквальный ветер и гололедицу
19:23, 08 декабря 2014Общество
0 0
Ночью и утром в Украине будет наблюдаться туман, видимость 200-500 м.
Синоптики предупреждают о сильном тумане / ДАИ МВД Украины
9 декабря в южной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах, кроме Крыма, местами гололедица.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Читайте такжеАномальный снегопад в США ученые объясняют глобальным потеплением
Также, по данным синоптиков, ночью и утром в Украине будет наблюдаться туман, видимость 200-500 м.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter