Завтра на юге Украины видимость упадет до 200 метров, обещают шквальный ветер и гололедицу

9 декабря в южной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах, кроме Крыма, местами гололедица.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Также, по данным синоптиков, ночью и утром в Украине будет наблюдаться туман, видимость 200-500 м.