Эрик Робертс вручил почетную премию Одесского кинофестиваля Аде Роговцевой (видео)

11:16, 16 июля 2018
Общество
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В Одессе прошел первый уикенд 9-го Одесского международного кинофестиваля, однако впереди – еще 6 дней кинопоказов. На открытии фестиваля первую премию "Золотой Дюк" из рук специального гостя Эрика Робертса получила Ада Роговцева.

Актриса призналась Робертсу, что была в него влюблена в юности. Правда, говорила на украинском и без перевода - поэтому любовь осталась для Робертса тайной, говорится в "Сніданку 1+1".

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Интересно, что именно сегодня Ада Николаевна празднует свое 81-летие, однако несмотря на свой немолодой возраст артистка продолжает активно выступать и сниматься в кино.

Также в течение первых дней кинофестиваля состоялись творческие встречи с VIP-гостями известными актерами Эриком Робертсом и Дени Лаваном. 

Ранее сообщалось, что 9-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) начался акцией в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, которому исполнилось 42 года.

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Теги: #Одесский международный кинофестиваль#Ада Роговцева