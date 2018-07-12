Вступился за знакомого "навеселе": стала известна причина избиения полицейским мужчины в киевском метро (видео)

Полицейскому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Полицейский накануне избил пассажира киевского метро за то, что тот вступился за своего знакомого, который хотел проехать без жетона и был "навеселе".

Об этом сообщает ТСН.

Полицейскому готовят подозрение, по которому ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы, если следствие докажет, что применение силы было чрезмерным.

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"Будут изучаться вопросы необходимости применения физической силы и тем более спецсредств со стороны полицейского, поскольку для этого есть исключительные основания и условия, предусмотренные в инструкции работника правоохранительного органа", - пояснила пресс-секретарь прокуратуры Киева.

Напомним, что 10 июля в сети появилось видео, на котором сотрудник правоохранительных органов избивает неизвестного мужчину на станции метро Контрактовая площадь в Киеве. На записи видно, как милиционер сначала дубинкой бьет человека, а потом тянет его по полу.