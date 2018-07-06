В Италии задержали украинскую яхту с 70 нелегалами из Турции на борту

Яхта вышла из порта Николаева под флагом Украины, а затем сменила его на флаг Германии.

В районе порта Кротоне итальянские правоохранители задержали украинскую яхту, на борту которой находилось более 70 нелегальных мигрантов, которых переправляли из Турции. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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"Получив очередную информацию о возможном участии граждан Украины в незаконных действиях по перемещению мигрантов морским путем оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления сразу предупредили европейских коллег. Как результат, 3 июля в районе порта Кротоне итальянские правоохранители обнаружили яхту с незаконными мигрантами. На борту судна находился 71 гражданин, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции", - говорится в сообщении ГНСУ.

"Схема переправки не изменилась. Плавсредство, как и в прошлый раз, был под флагом Германии, хотя реально выходил из порта Николаева под флагом Украины", - добавили пограничники.

Как сообщал УНИАН, ранее в Греции задержали украинцев при попытке переправить в Италию более 60 мигрантов.