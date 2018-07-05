Возле Верховной Рады снова проходит акция протеста шахтеров

Возле центрального входа в здание парламента собрались около 200 горняков.

Возле центрального входа в здание Верховной Рады проходит акция протеста шахтеров.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас здесь собралось до 200 человек.

Часть протестующих стучат касками об железный забор на площади напротив центрального входа в парламент.

Другие участники акции держат плакаты с лозунгами, среди которых: “Нет закрытию шахт!” и “Отдайте нашу зарплату!”.

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Участники акции также держат флаги с символикой своих объединений, в частности, Независимого профсоюза горняков Украины.

Охрана здания парламента усилена.

Как сообщал УНИАН, 19 июня шахтеры уже пикетировали Верховную Раду. Тогда акция закончилась столкновениями.

В конце мая директор Департамента угольно-промышленного комплекса Минэнерго Александр Владиченко сообщил, что долги по зарплате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий составили 406,8 миллионов гривень, что является результатом тяжелого экономического состояния государственного угольного сектора.

22 июня первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун заявил, что вопрос задолженности по зарплате перед работниками государственных шахт будет решен до конца года.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что долг возникает из-за разницы между ценой на добытый уголь и ценой его продажи.