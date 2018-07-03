Эксперт рассказал, как украинцы попадают в трудовое рабство за рубежом

Моно говорить даже о торговле людьми, современном рабстве, уверен координатор проекта по противодействию торговле людьми.

Трудовое рабство стало новым трендом, и проблема уже приобретает масштабы катастрофы.

О таком сообщает "5 канал" в программе расследований "Особый взгляд".

По словам координатора проекта по противодействию торговле людьми благотворительного фонда "Каритас Харьков" Игоря Тридубы, нелегальное трудоустройство является чрезвычайно рискованным шагом.

"Если вы не имеете трудового договора и вы согласились на одну работу – в конечном результате вы можете получить что-то другое: у вас изымают документы, ограничивают в доступе к медикаментам, еде, воде, ограничивают передвижение, связь с окружающими, с родными, близкими, то мы можем сказать, что это была торговля людьми, современное рабство", – заявил специалист.

При этом, Тридуба приводит пример, как украинец попал в Польше в трудовое рабство.

"Молодой парень, который находился в затруднительном материальном положении, в газете нашел объявление. Он поехал в Польшу. Там его встретили. Привезли на место работы. И он жил в жутких условиях, работал по 12-15 часов в сутки. Один раз в день его кормили. Забрали у него документы, телефон, чтобы он не мог контактировать с близкими, родственниками, чтобы не мог вызвать полицию. И это продолжалось почти месяц. И потом его просто отпустили и сказали: все, ты нам не нужен больше", – рассказал руководитель фонда.